Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Im brandenburgischen Gesundheitsministerium laufen die Vorbereitungen für die Lockerungen von der allgemeinen Corona-Eindämmungsverordnung.

Da wieder mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko ab Mai zu rechnen sei, werden drei Interventionsteams aufgebaut, die bei einem Ausbruch der Krankheit in Pflegeheimen oder Sammelunterkünften zum Einsatz kommen sollen.

Hilfe von der Bundeswehr in den Kreisen

Die Hälfte der Landkreise hat nach Auskunft des Krisenstabes vom Donnerstag Unterstützung von der Bundeswehr angefordert. Das zusätzlich Personal soll bei der telefonischen Nachverfolgung von Infektionsketten in den Gesundheitsämtern eingesetzt werden.

In der Potsdamer Staatskanzlei tritt am Donnerstag eine Projektgruppe zusammen, die die am Mittwoch verkündeten Lockerungen von der Eindämmungsverordnung vorbereitet. Dazu gibt es Abstimmungen mit den Ministerien, den Landkreisen und den kreisfreien Städten. Außerdem laufen heute Gespräche mit Berlin zu einem einheitlichen Vorgehen. Am Freitag (17. April) wird dann das Kabinett beraten und die Details für die Veränderungen im Bildungsbereich und im Einzelhandelbeschließen.

295 Millionen Euro an Corona-Hilfen ausgegeben

In Brandenburg wurden bislang 295 Millionen Euro aus dem zwei Milliarden Euro umfassenden Rettungsschirm des Landes abgerufen. Darüber informierte Finanzministerin Katrin Lange am Donnerstag in einer Telefonkonferenz des Finanzausschusses. Darüber hinaus wurden 447 Millionen Euro aus Bundesmitteln abgerufen. Die Unterstützung des Landes für polnische Arbeitskräfte, die weiter in Brandenburg bleiben, wurde laut 75 Prozent der entsprechenden Arbeitnehmer in Anspruch genommen worden, informierte die Ministerin.

