Roland Becker

Velten (MOZ) Velten. "Wir sagen Danke". Auf einem fünf Meter langen Banner, das am Mittwoch (15. April) an der Fassade des Veltener Rathauses befestigt wurde, drückt die Stadtverwaltung allen Veltenerinnen und Veltenern ihren Respekt dafür aus, dass sie sich in der Corona-Zeit besonnen verhalten und die Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben beachten.

"Mir ist sehr bewusst, welche Herausforderungen und Anstrengungen diese Situation für jeden Einzelnen mit sich bringen. Umso mehr freut es mich, dass sich die Einwohner unserer Ofenstadt ausgesprochen vernünftig verhalten und die geltenden Kontaktbeschränkungen einhalten", bedankt sich Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Dabei blickt sie auch zurück auf das Osterfest. Bei den Streifengängen mussten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes keine Bußgelder für Fehlverhalten erheben.

"Für das große Verständnis und den Zusammenhalt der Veltener möchte ich mich ganz herzlich auch mit einem großen Dankeschön-Banner am Rathaus bedanken", so Hübner. Auf das Banner ist auch der Spruch "Velten hält zusammen" gedruckt. Hübner sieht diese Worte als Zeichen dafür, dass alle gemeinsam die gesellschaftliche Herausforderung meistern wollen.

Die ersten Lockerungen, wie etwa das Öffnen weiterer Geschäfte, nimmt die Bürgermeisterin zum Anlass, darauf zu verweisen, "nicht leichtsinnig zu werden. Weiterhin gilt es, die Ausbreitung des Corona-Virus so gut wie möglich einzudämmen."