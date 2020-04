Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Ein offensichtlicher Telefonbetrüger hat am Dienstag versucht, einen 72-jährigen Hennigsdorfer um viel Geld zu bringen. Auch in anderen Orten Oberhavels gab es zwielichtige Anrufe.

Der unbekannte Anrufer hatte dem Hennigsdorfer erklärt, dass er 32 000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um das Geld zu bekommen, müsse er aber zunächst eine Gebühr in Höhe von 900 Euro überweisen. Die 72-Jährige erkannte die Masche und informierte die Polizei.

Darüber hinaus erstatteten am Mittwoch insgesamt neun Senioren aus Oranienburg, Teschendorf, Zehdenick und Hennigsdorf Strafanzeige wegen telefonischer Betrugsversuche. Sie waren von einer unbekannten Frau angerufen worden, die sich als Polizistin vorstellte und mit Verweis auf Straftaten in der Nachbarschaft um Informationen über Wertgegenstände in den Wohnungen der Angerufenen bat.

Die Kripo ermittelt in allen Fällen.