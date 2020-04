BRAWO

Ragösen In Ragösen wurde am Mittwoch wieder einmal mittels Enkelbetrug versucht, Bargeld von älteren Menschen zu erschleichen. So wurde eine 80- Jährige von einer weiblichen Person angerufen, die sich als ihre Enkelin ausgab. Nachdem die Rentnerin mitteilte, dass sie die Polizei informiert, wurde sie auch noch bedroht, bevor das Gespräch beendet wurde. In beiden Fällen kam es zu keinen weiteren Kontaktversuchen. Die Anrufe gingen jeweils mit unbekannter Rufnummer bei den Geschädigten ein.