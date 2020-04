Jörn Kerckhoff

Zollbrücke (MOZ) Die Entdeckung der Langsamkeit klingt wie das Motto der Corona-Krise. Das gesamte öffentliche Leben läuft langsamer, viele Menschen haben plötzlich mehr Zeit, die Langsamkeit für sich zu entdecken. "Die Entdeckung der Langsamkeit" ist aber auch der Titel eines Romans von Autor Sten Nadolny. Unter anderem aus diesem, seinem bekanntesten Werk, las er am Dienstag im Theater am Rand. Natürlich ohne Publikum, nur mit musikalischer Begleitung von Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann.

"Die musikalische Lesung des Buches haben wir seit Anbeginn des Theaters am Rand im Repertoire", erzählt Uwe Wolf, Pressesprecher des kleinen Theaters in Zollbrücke. Nadolny selbst habe aber erst im vergangenen November Zeit gefunden, sich die Aufführung seines Werkes, in dem er das Leben des britischen Polarforschers John Franklin widerspiegelt, anzuschauen. "Er war begeistert und hat erzählt, dass er seinen eigenen Text neu für sich entdeckt habe", so Wolf.

Kamera statt Publikum

Daraus habe sich dann auch die Idee zur Lesung des Autors im Theater am Rand ergeben. Eigentlich sei diese für den 24. April geplant gewesen – mit Publikum. Dieser Plan wurde durch die Corona-Krise gekippt. Die Lesung selbst aber nicht. Nadolny habe sich nach Ausbruch der Krise bei Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann gemeldet und gefragt, ob er irgendwie helfen könne. So sei die Idee entstanden, die Lesung aufzunehmen und per Facebook, Instagram und YouTube zu verbreiten.

"Wir selbst haben nicht die technischen Möglichkeiten dafür", räumt Wolf ein. Das sei aber auch genauso gewollt. "Der digitale Weg ist eigentlich nicht unserer. Wir wollen die Leute wegholen von PC und Handy und stehen für das Handgemachte. Alle Veranstaltungen finden ohne Technik statt. Außerdem haben wir hier draußen gar kein WLAN", führt Wolf Gründe an, warum der Weg des Theaters am Rand nicht digital sein soll und kann.

Die Gelegenheit, eine Lesung mit Sten Nadolny aufzunehmen, wollte man aber dennoch nutzen. Durch seine guten Kontakte zum MDR sei es Thomas Rühmann schließlich gelungen, diesen Sender zu gewinnen. Der schickte ein Team, das die Lesung in kurzen Sequenzen aufnahm. Außer aus der "Entdeckung der Langsamkeit" las Nadolny noch aus "Das Glück des Zauberers", "Er oder ich" und aus "Grauband" ein bislang noch unveröffentlichtes Buch, in dem mehrere Autoren ihre Erlebnisse der Nachwendezeit schildern. Mit diesem Buch will Nadolny am 9. August nochmal ins Oderbruch kommen und vorlesen – dann hoffentlich wieder vor analogem Publikum.

Auch Unterhaltung wichtig

Die Lesesequenzen sind in den kommenden Wochen über die digitalen Kanäle zu sehen, dazu gibt es auch noch irische Witze, die Thomas Rühmann und Walfriede Schmitt erzählen. "Wir nutzen unsere bescheidenen Möglichkeiten, um mit kleinen Maßnahmen im Bewusstsein der Menschen zu bleiben", erklärt Uwe Wolf. Große Hilfe könnten sie in der Corona-Krise nicht leisten, aber ein wenig unterhalten. Die Beiträge sind über die Internetseite www.theateramrand.de abrufbar.

Der MDR zeigt heute Abend einen Beitrag über die Lesung von Sten Nadolny in seinem Kulturmagazin "artour" ab 22.05 Uhr.