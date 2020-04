DPA

München (dpa) Der frühere Fußball-Profi Dietmar Hamann rät seinem ehemaligen Verein FC Bayern zu einer Verpflichtung von Kai Havertz.

"Er ist klug, bodenständig und übernimmt schon in jungen Jahren Verantwortung. Um ihn kannst du die Mannschaft der Zukunft gestalten", schrieb der 46-Jährige in einem Beitrag für den "Kicker". Der Mittelfeldspieler (20) hat bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022. Die Bayern sollen sich um den Nationalspieler bemühen, den grundsätzlich aber auch ein Wechsel ins Ausland reize.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive gelten Leroy Sané von Manchester City und der Leipziger Timo Werner als Kandidaten beim deutschen Rekordmeister in München. Hamann allerdings ist von beiden Optionen nicht überzeugt. Werner passe nicht in das Bayern-System neben den Offensivkräften Robert Lewandowski, Thomas Müller, Serge Gnabry und Kingsley Coman, meint der zweimalige deutsche Meister. "Werner würde ich also grundsätzlich nicht holen", sagte Hamann.

Sané sei fußballerisch "für jede Mannschaft ein Gewinn. Er bringt alles mit, Schnelligkeit, Dribbling, Schusstechnik", schrieb Hamann. Allerdings rufe der 24-Jährige die Fähigkeiten nicht regelmäßig ab. Zudem gab es Medienberichten zufolge Verwirrung um den Beraterwechsel bei dem Nationalspieler und mögliche Misstöne bei den Gesprächen mit den Bayern. Außerdem kommt Sané aus einer Verletzungspause zurück. "Für mich überwiegen bei Sané die Fragezeichen", resümierte Hamann.