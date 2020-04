Alexandra Gebhardt

Fohrde (BRAWO) Das Storchenpaar "Ben und Lilly" macht es sich in seinem Nest in Fohrde gemütlich. In den vergangenen Tagen sind die Rotstrümpfe abwechselnd immer wieder ausgeflogen, um mit Geäst die Winterschäden am Nest auszubessern und den baldigen Nachwuchs willkommen zu heißen.

Am Mittwochabend, 15. April, wurde das erste Ei abgelegt. In ca. 32 Tagen sollte der Nachwuchs nun schlüpfen.Ob weitere Eier bzw. Geschwister dazu kommen, bleibt abzuwarten. Zu sehen per Live-Cam unter www.storchennest-fohrde.de.