Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Seit Dienstag, 31. März, wird der Kater Fritz in Falkensee vermisst. Er wohnt in der Berliner Straße 68, ist dort aber seither nicht aufgetaucht. Besitzerin Christiane Seja vermutet, der Kater könnte auch zur alten Wohnadresse in die Beethovenallee gegangen sein.

Fritzi ist BRAWO-Lesern kein Unbekannter. Im vergangenen Jahr war er angefahren und einfach verletzt zurück gelassen worden. Mit viel Einsatz, Liebe und einem guten Tierarzt konnte die Besitzerin den Kater mit dem mehrfach gebrochenen Hinterbein gesund pflegen.

Wer Fritzi seit dem 31. März gesehen hat oder ihn vielleicht sogar gefunden hat, meldet sich bitte unter 0173/3482406.