GZ

Zehdenick (MOZ) Gegen eine Laterne ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Zehdenick geprallt. Nach Angaben der Polizei war 23-Hyundai-Fahrer zuvor in einen Sekundenschlaf gefallen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 6.20 Uhr. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben, das demolierte Auto abgeschleppt werden. Die Stadt Zehdenick wurde über die Beschädigung der Laterne informiert.

Die Polizei schätzte den Sachschaden an Auto und Laterne auf rund 4 000 Euro.