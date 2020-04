MOZ

Fredersdorf-Nord Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwochvormittag in der Bruchmühler Straße ein Gewächshaus in Brand.

Durch das Feuer wurde die Fassade eines danebenstehenden Einfamilienhauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 15 000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort für die Untersuchungen zur Brandursache.