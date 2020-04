MOZ

Templin Mitte März bemerkte ein Waldspaziergänger in der Nähe von Templin, dass zwischen dem Beutel-und dem Kramssee ein Radlader steht. Zwei Wochen später befand sich der Mann zur Tierbeobachtung wieder in dem Gebiet und der Radlader stand noch immer am gleichen Ort. Der Mann wandte sich an die Polizei. Am 16. April zeigt er der Polizei die Fundstelle. Nun wird überprüft, ob der Radlader irgendwo als gestohlen gemeldet worden war.