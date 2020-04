Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Der Ziegeleipark Mildenberg sagt alle für 2020 geplanten Großveranstaltungen ab.

Nachdem schon im März klar war, dass das Märkische Dampfspektakel am ersten Mai-Wochenende wegen der Corona-Krise nicht stattfinden kann, zog Ziegeleipark-Chef Roy Lepschies am Donnerstag nach und sagte auch die Faszination Technik ab. Diese sollte eigentlich am 15. Und 16. August stattfinden.

Zunächst festhalten möchte Lepschies aber an der Kinovorstellung unter freiem Himmel am 26. Juni. "Da haben wir genug Platz und können den vorgeschriebenen Abstand zwischen den Besuchern einhalten", zeigte er sich zuversichtlich.

Auch die Fotofahrten mit historischen Loks am 19. September könnten demnach stattfinden und ebenso die Ausstellung "Wendekinder" in der Galerie Kugelmühle gezeigt werden. Ebenfalls festhalten möchte der Ziegeleipark-Chef an dem Feuerwerk am 3. Oktober.

Lepschies rechnet damit, dass die Saison nun am 16. Mai eröffnet werden kann, wenn auch unter strengen Auflagen. Möglicherweise sei auch ein größerer Personaleinsatz notwendig, um die Besucher entsprechend zu lenken.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin