Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) "Ein bisschen Vorlauf brauchen wir schon", sagt Holger Mittelstädt. Der Leiter der Hohen Neuendorfer Waldgrundschule hält es für eine gute Idee, dass der Unterricht in den Grundschulen erst am 4. Mai beginnt. Er ist froh, dass in diesem Punkt der Vorlage des Robert-Koch-Instituts gefolgt wurde und nicht derjenigen der Nationalakademie Leopoldina, die vorgeschlagen hatte, dass auch die jüngsten Grundschüler nach den Osterferien zurück in die Schulen kommen.

Die Sechstklässler als erste wieder zu unterrichten, sieht Holger Mittelstädt mit gemischten Gefühlen. "In den sechsten Klassen passiert bis zu den Sommerferien nicht mehr so viel. Die Gutachten für die weiterführenden Schulen sind seit Ende Januar geschrieben, der Übergang im Grunde ist schon gelaufen." In Brandenburg beginnen die Sommerferien am 25. Juni, also früh. Insofern sei es aus fachlicher Sicht nicht so nötig, gerade sie zum Unterricht zu schicken.

"Der Beschluss der Kultusministerkonferenz lautet, die obersten Grundschulklassen wieder zu beschulen. In den meisten Bundesländern handelt es sich dabei um die Viertklässler. Die gehen noch mit einer anderen, selbstverständlichen Haltung zur Schule als Kinder in der Vorpubertät", so Mittelstädt. Für Elf- bis Zwölfjährige sei es schon wichtig, sich wieder an einen geregelten Unterricht zu gewöhnen und insofern doch eine gute Entscheidung, mit den Sechstklässlern zu beginnen.

Bis zum 30. April solle nun feststehen, nach welchem Konzept ab 4. Mai unterrichtet werde, so Mittelstädt. Das sei mit Feiertag und Wochenende dann doch wieder denkbar knapp. "Die Klassen müssen auf jeden Fall geteilt werden", sagt der Schulleiter, um die Abstände in den 60 Quadratmeter großen Klassenzimmern einhalten zu können. In der Waldgrundschule sind es 110 Sechstklässler in vier Klassen. Maximal ein bis zwei Lehrkräfte sollten pro Klasse eingesetzt werden, sagt Mittelstädt. Unterrichtet würde zunächst ohnehin nur in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch.

Die Waldgrundschule ist mit etwa 565 Erst- bis Sechstklässlern Hohen Neuendorfs größte Grundschule. Sie werden von 45 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Einige sind über 60 Jahre alt, einige haben Vorerkrankungen und seien deshalb als Risikogruppe besonders zu berücksichtigen. "Als relativ große Schule kriegen wir das aber hin", ist Holger Mittelstädt zuversichtlich. Er kann sich vorstellen, dass in Abschnitten von zwei Wochen dann mehr und mehr Klassenstufen unterrichtet werden können.