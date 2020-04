Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Zahl der mit Covid-19-Infizierten in Brandenburg an der Havel bleibt konstant. Wie schon am Mittwoch sind am Donnerstag, 16. April, durch das Gesundheitsamt 49 laborbestätigte Fälle gemeldet.

Lediglich die Zahl der stationären Fälle ist gestiegen. Derzeit sind 17 Personen, davon 14 aus dem näheren Umland, in stationärem Aufenthalt. Am Mittwoch lag die Zahl bei 14. Insgesamt sind 76 Personen in Quarantäne. 25 Personen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei null.

