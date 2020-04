Schwerer Unfall in Falkensee

Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) An der Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße und Poetenweg kollidierten am späten Mittwochnachmittag ein Rettungswagen und ein Transporter von einem Paketdienstleister. Der Rettungswagen war mit Martinshorn und Blaulicht in Richtung Elsterplatz unterwegs als der Kleintransporterfahrer aus dem Poetenweg kommend die Rudolf-Breitscheid-Straße überqueren wollte. Der 30-Jährige Fahrer hatte offenbar den Rettungswagen nicht bemerkt. Trotzdem der 53-jährige Fahrer des Rettungswagens sofort bremste und versuchte, auszuweichen, konnte er den Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des Rettungswagens (RTW) trug nur leichte Verletzungen davon. Die Besatzung des RTW leistete umgehend erste Hilfe. Ein weiterer Rettungswagen brachte den Kleintransporterfahrer ins Krankenhaus. Auch die beiden Insassen des RTW wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen befanden sich zum Unfallzeitung nicht im RTW.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde aufgenommen. Zur genauen Unfallursache ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.