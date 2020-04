Eckhardt Galys in der Apotheke des Gesundheits- und Familienzentrum in Premnitz. © Foto: Manuela Bohm

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Pflegeprodukte, Tees und Hustenbonbons gibt es in den Apotheken zwischen Premnitz, Neustadt/Dosse, Milow und Friesack neben zahlreichen Medikamenten gegen die verschiedensten Krankheiten. Das Mittel der Stunde – ein Mittel, um am Coronavirus Erkrankte zu heilen, ist auch im Havelland nicht erhältlich. Dafür sind die Apotheker ganz anders herausgefordert.

"Wir haben momentan mehr damit zu tun, etwas zu besorgen, per Telefon oder am Computer, als zu jeder anderen Zeit", sagt Eckhardt Galys. Er ist Sprecher für die Apotheken im Havelland. Hauptsächlich in Premnitz anzutreffen, versucht er immer Lieferungen von Masken, aber auch den Ausgangsstoff für Desinfektionsmittel bei verschiedenen Herstellern zu ordern. "Wir stellen Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel vor allem, selbst her", so der Apotheker.

Das trifft auf die meisten Apotheken im Landkreis zu. Auch ist die Zahl der Auslieferungen von Medikamenten durch die Apotheken gestiegen. "Wir bieten den älteren Menschen an, ihnen ihre Medikamente zu bringen, damit sie dafür nicht aus dem Haus müssen", so Galys.

Masken werden in seinen Apotheken nachgefragt. "Viele möchten die einfachen OP-Masken haben. Besseren Schutz bieten natürlich die FFP-2- und FFP-3-Masken. Würden aber alle Menschen Masken tragen, hätte das Coronavirus es schwer sich zu verbreiten", ist der Apotheker überzeugt. Jene die bereits infiziert sind, bei denen aber sich noch keine Symptome zeigten, könnten selbst mit einer einfachen Maske keine Mitmenschen anstecken.

Trotz der hohen Nachfrage, die Masken sind immer schnell ausverkauft, hat Eckhardt Galys positive Erfahrungen mit seinen Kunden gemacht: "Die Menschen sind sehr fair. Der Einzelne kauft nur wenige Masken."

Zum besseren Schutz der eigenen Mitarbeiter, aber auch um weiterhin für die Patienten und Kunden dasein zu können, hat Galys seine Mitarbeiter in zwei Teams eingeteilt, die jeweils an einem Tag die Öffnungszeiten abdecken. "Am Ende jeden Tages werden die Apotheken desinfiziert, so dass das zweite Team am Folgetag an einen reinen Arbeitsplatz kommt."

Die Kenntnisse, über die Pharmazeuten wie Apotheker verfügen, lassen Galys hoffen. Drei Medikamente nennt er, die auch seiner Meinung nach gegen das Coronavirus möglicherweise wirken können. Ein neues gegen Ebola würde wohl nicht zum Einsatz gelangen, ein HIV-Medikament sieht er als zu teuer an. Dessen Bestände seien zudem rar. Das dritte ist ein Malaria-Medikament, das es nicht in Deutschland gebe. Allerdings: Der Wirkstoff des Malaria-Medikaments fände auch in einem Rheuma-Präparat Anwendung. Studien müssten die Wirksamkeit gegen den Coronavirus aber noch belegen. "Der Wirkstoff ist bekannt, und seine Nebenwirkungen sind recht gering. Bei einer Studie in den USA sind alle Patienten genesen", so der Apotheker.