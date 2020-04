BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Donnerstagvormittag stürzte ein 54-jähriger Motorradfahrer gegen 11 Uhr auf der Mötzower Landstraße mit einer Maschine der Marke Triumph. Der Motorradfahrer, der offenbar durch einen Fahrfehler stürzte, wurde leicht verletzt und von hinzukommenden Rettungskräften medizinisch betreut. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Verkehrsunfall verwickelt. Die Polizeibeamten nahmen den Verkehrsunfall auf und kümmerten sich um die Bergung des Krades. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.