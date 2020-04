Keine Kultur in Rathenow

René Wernitz

Rathenow (MOZ) An diesem Wochenende sollte eigentlich der Optikpark in Rathenow in die Besuchssaison starten. Wegen der bis 19. April geltenden Anti-Corona-Beschränkungen fällt das aus. Ab Montag gilt eine neue Rechtsverordnung zur Eindämmung des Virus. Klar ist, der Optikpark öffnet weiterhin nicht.

Bildung, Vereinswesen, Amüsement, Sport und Kultur bleiben weiter auf der Strecke. Gastronomische Produkte gibt es nur zum Mitnehmen. Wie der Optikpark ist auch das Kulturzentrum (KuZ) betroffen.

Der dort für den 23. April geplante "Zauber der Travestie" wird auf den 10. September verschoben. Karten behalten ihre Gültigkeit. Bei Verhinderung könnten sie auch zurückgegeben werden, wie es aus der Geschäftsführung heißt. Derweil ist "Klassik populär" (3. Mai) ersatzlos aus dem Terminplan gestrichen. Ebenso ersatzlos fällt die Veranstaltung "Oh wie schön ist Panama" aus, die am 17. Mai stattfinden sollte. Die jeweiligen Karten werden zurückgenommen. KuZ-Geschäftsführerin Bettina Götze erklärt die Modalitäten der Rückzahlung: Einsendung der Original-Tickets inklusive Bankverbindung per Post (Kulturzentrum Rathenow GmbH, Märkischer Platz 3, 14712 Rathenow). Dies gelte auch für online über den Webshop des Kulturzentrums gekaufte Eintrittskarten. Dann erfolge die Rücküberweisung. mehr Infos auf www.kulturzentrum-rathenow.de.