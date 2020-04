Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die an der neuen Bushaltestelle vorm Bahnhof Oranienburg bereits verlegten Pflastersteine werden wieder aufgenommen und neu verlegt. Eine Belastungsprüfung habe ergeben, dass die ungebundene Bauweise den Lasten des Busverkehrs dauerhaft nicht standhalte, sagte Baudezernent Frank Oltersdorf am Donnerstag. Durch die Umplanung komme es zu einer Bauzeitverzögerung um fünf bis sieben Monate. Wann der erste Bus an der neuen Haltestelle Fahrgäste aufnimmt, ließe sich derzeit nicht sagen, so Oltersdorf.

Mehrkosten seien als Risiko in der Bausumme bereits miteingerechnet. Allerdings müsse mit den beauftragten Firmen das Auftragsvolumen neu verhandelt werden. Vorherige Gutachten hätten die ungebundene und deutlich günstigere Bauweise als ausreichend erachtet. Allerdings ist das in der Stralsunder Straße im Bereich der Schulstraße schon verlegte Pflaster bereits verschoben. Es muss wieder aufgenommen werden. Tests mit Lkw auf dem im Bushaltestellenbereich verlegten Pflaster hätten dann zu der Entscheidung geführt, umzuplanen, erklärte Oltersdorf. "Wir sind froh, dass wir das jetzt festgestellt haben. Wir haben uns zugunsten der Langlebigkeit entschieden."

Die 30 Zentimeter hohen, aus China gelieferten Steine werden deshalb gebunden, das heißt in Beton verlegt. Dafür werden bereits verlegte Steine wieder aufgenommen, abtransportiert und behandelt. Dabei werden die Oberflächen geflämmt und gebürstet.

Vor dem Postgebäude wurde derweil mit dem vierten Bauabschnitt zur Neugestaltung des Bahnhofsplatzes begonnen. Für Baufreiheit werden die dort abgestellten Fahrräder ab Montag, 20. April, entfernt. Wer sein Rad vermisst, kann es im Stadthof abholen.

Die gesamte Baumaßnahme, zu der die Neugestaltung der Plätze vorm Bahnhof, der alten Schule und der Stralsunder Straße gehören, sollte ursprünglich bis März 2021 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen fünf Millionen Euro, davon sind drei Millionen Euro Fördermittel.