BRAWO

Niemegk (BRAWO) "Ich wünsche mir einen Sprungturm und ich einen Buddelkasten ….", das sind Anregungen der Kinder aus Niemegk und den umliegenden Gemeinden für ihre Badeanstalt. Schon in der vergangenen Badesaison konnte man immer wieder viele Ideen und Wünsche der Kinder wahr nehmen.

Der im Februar dieses Jahres neu gegründete Förderverein Badeanstalt Niemegk 1929 e.V. hat diese Anregungen aufgegriffen und zu einem Mal- und Bastelwettbewerb aufgerufen. In dem Malwettbewerb soll ein Logo für den Förderverein entworfen werden und der Bastelwettbewerb steht unter dem Motto "Wie soll unsere Badeanstalt aussehen? Was wünscht Ihr euch? Wir suchen das beste Bastelteam!".

Angesprochen wurden als Teilnehmer die Robert – Koch Grundschule Niemegk, die Kita "Zwergenhaus" Dahnsdorf und die Johanniter Kita "Spatzennest" Niemegk, welche die Aktionen sehr begrüßten. Noch vor der Corona Krise begannen die Einrichtungen mit der Umsetzung und wurden jäh in ihrer Kreativität unterbrochen. Nichts desto trotz möchte der Verein diesen schönen Wettbewerb weiter bestehen lassen und in besseren Zeiten die Ergebnisse ausstellen und prämieren.

Aber auch in diesen schwierigen Zeiten ist der Förderverein nicht untätig geblieben. Besonders intensiv beschäftigen sich die Mitglieder derzeit mit der Sponsoren- und Fördermittelsuche, der Ausarbeitung von Schwimmwettbewerben und mit der Aufarbeitung der interessanten Historie dieser Badeanstalt.

Auf Anregung des Niemegker Bürgermeisters Hans-Joachim Linthe wurde an die Stadtverordnetenversammlung ein Antrag zur Umbenennung der Badeanstalt in "Paul-Temming-Badeanstalt Niemegk von 1929" eingebracht.

Paul Temming war von 1917 bis 1937 Bürgermeister in Niemegk und hat sich vehement für den Bau und auch für die Finanzierung der Badeanstalt eingesetzt. Durch sein Engagement konnte am 1. Juni 1929 in Niemegk die Badeanstalt eröffnet werden.

Der Förderverein Badeanstalt Niemegk 1929 e.V. steht weiterhin in den Startlöchern. Sobald sich die aktuelle Lage verbessert hat, möchten die Mitglieder Arbeitseinsatz durchführen und hoffen immer noch, dass es im Jahr 2020 eine Badesaison geben wird.