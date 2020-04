BRAWO

Radewege (BRAWO) Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14.25 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Radewege zur Kollision zweier Fahrzeuge bei einem Überholversuch. Eine 79-Jährige war auf der Kastanienstraße in Richtung Brandenburg an der Havel unterwegs. Dort wollte sie nach eigener Aussage nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Im selben Moment setzte die hinter ihre fahrende 37-jährige Fahrerin zum Überholen an und die Pkw kollidierten.

Beide Frauen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch ein mitfahrendes Kind blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an, da beide Fahrerinnen unterschiedliche Aussagen machen.