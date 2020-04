Roland Becker

Velten (MOZ) Velten/Hennigsdorf. In der Ofenstadt wird es in den nächsten Monaten wenig, wenn nicht gar nichts zu feiern geben – zumindest nicht in großer und öffentlicher Runde. Nachdem das Hafenfest von der Stadt bereits Mitte März abgesagt worden war, sind jetzt auch die Beachpartys am Bernsteinsee betroffen, deren Tradition nach mehrjähriger Pause wiederaufleben sollte. Die für Juni geplante Party wurde bereits abgesagt. Das zweite Event, für August vorgesehen, kann ebenfalls nicht stattfinden. "Wir versuchen aber in Absprache mit dem Veranstalter, diese Party eventuell auf September verschieben zu können", teilte die für Wirtschaftsförderung zuständige Susanne Zamecki mit.

Ungewiss ist auch, ob die Badesaison am Bernsteinsee Mitte Mai starten kann. "Wir bereiten uns auf die Saison vor", sagte Zamecki. Dazu zählt auch, dass mit der Bergmann Eventgastronomie aus Altlandsberg ein Vertrag für die mobile gastronomische Versorgung geschlossen worden ist.

Ob und wenn, wann der Badespaß am Bernsteinsee starten kann, ist davon abhängig, welche Lockerungen innerhalb der Eindämmungsverordnung der Bund zulässt.

Den Einschränkungen zum Opfer fällt auch das Maifest von Pro Velten, das am 1. Mai stattfinden sollte. "Wir hoffen sehr, dass die verfügten Einschränkungen nur wenige Wochen andauern und wir Euch bald einen neuen Termin nennen können", schreibt der Vorsitzende Marcel Siegert auf der Vereinsseite.

Im Hennigsdorfer Rathaus entscheidet am Freitag (17. April) der Krisenstab, ob der Kunsthandwerkermarkt im Mai und die Festmeile am letzten Augustwochenende stattfinden, teilte Rathaussprecherin Ilona Möser mit. Zumindest die Absage des Kunstmarktes im Hof des Alten Rathauses dürfte nur noch eine Formsache sein. Da staatlicherseits bis einschließlich 31. August Großveranstaltungen verboten sind, sieht es auch für die dreitägige Festmeile schlecht aus. Das größte Fest der Stadt zählt bei gutem Wetter bis zu 20 000 Besucher.