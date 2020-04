Redaktion

Falkensee Der Wertstoffhof in Falkensee ist seit Donnerstag wieder für die Anlieferung von Gewerbeabfällen geöffnet, wie der Landkreis Havelland mitteilte. Damit hebt der Landkreis die Einschränkungen auf seinen drei Wertstoffhöfen teilweise auf. Der Hof in Falkensee war zuletzt komplett geschlossen, um das Infektionsrisiko für Anliefernde und Mitarbeiter zu verringern. Private Anlieferungen sind derzeit weiterhin nicht möglich, sollen in einem weiteren Schritt demnächst aber ebenfalls wieder ermöglicht werden.

Aktuell können in den drei Wertstoffhöfen in Falkensee, Nauen/Schwanebeck und Rathenow/Bölkershof jedoch nur Abfälle von Gewerbetreibenden abgegeben werden. Möglich ist dies von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr. Verschiedene Vorsichtmaßnahmen wurden getroffen. So erfolgt der Zugang zum jeweiligen Hofgelände nur beschränkt. Die Mitarbeiter werden zudem mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet, an den Kassen ist eine Plexiglasschutzscheibe zum Schutz der Kassierer angebracht. Darüber hinaus wird strikt auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und der Abstandsregel geachtet.