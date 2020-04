MOZ

Alt Ruppin (MOZ) Die Alt Ruppiner Korsofahrt mit jährlich tausenden Besuchern fällt dem Veranstaltungsverbot bis zum 31. August zum Opfer, das Bund und Länder angeordnet haben: Der Korsofahrtverein muss die Veranstaltung absagen.

Das gab der Vorsitzende Karsten Giese am Donnerstagnachmittag bekannt. Eigentlich sollte am 1. August die mittlerweile 99. Auflage der Korsofahrt auf dem Rhin stattfinden, bei der sich bunt geschmückte Boote und dekorierte Grundstücke am Rhin einen Wettkampf liefern. Diese wird nun um ein Jahr auf den 7. August 2021 verschoben.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin