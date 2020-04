Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Bescheide für die Notfallbetreuung von Oberhaveler Kita-Kindern, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, laufen an diesem Freitag ab. Ob für die Notfallbetreuung in den kommenden Wochen neue Anträge gestellt werden müssen oder die bisherigen Gültigkeit behalten, blieb am Donnerstag noch unklar.

"Wir wollen die Eltern so schnell wie möglich darüber informieren, wie es weitergeht", beteuerte die Sprecherin der Kreisverwaltung, Ivonne Pelz, am Donnerstag auf Nachfrage. Allerdings könne sie noch keine verlässlichen Aussagen treffen.

Warum? Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer hatten am Mittwoch zwar eine Verlängerung und die Ausweitung der Notfallbetreuung vereinbart, mehr aber auch nicht. "Wir wissen im Moment noch einmal, welche zusätzlichen Berufsgruppen jetzt eine Betreuung ihrer Kinder beanspruchen können", sagte Ivonne Pelz. Was noch fehlt, sei eine Rechtsgrundlage, die ab kommender Woche die Notfallbetreuung regelt. Die bisherige gelte nur bis zu diesem Freitag.

Schaffen müsse diese Grundlage die Landesregierung. "Wir gehen bislang davon aus, dass die entscheidenden Beschlüsse und Rechtsgrundlagen erst bis Freitagnachmittag vorliegen", sagte Pelz. "Erst dann wissen wir im Landkreis, wie es formal weitergeht."Die Sprecherin sagte, dem Landratsamt sei bewusst, dass die Situation für die Eltern schwierig und frustrierend sei. "Es liegt aber leider nicht in unserer Hand." Pelz versprach aber, dass die Anträge, so sie denn neu gestellt werden müssen, wieder zügig bearbeitet werden. In der ersten Genehmigungsrunde hatte die Kreisverwaltung dafür mehr als 100 Mitarbeiter abgestellt. Dass die Anträge gegebenenfalls auch am Wochenende bearbeitet und beschieden werden, wollte Ivonne Pelz am Donnerstag nicht zusagen – und auch nicht, dass Kinder zur Not erst einmal ohne neuen Bescheid betreut werden.