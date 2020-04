Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Stadt Oranienburg will in der ehemalige Polizeiwache in der Lehnitzstraße, Ecke Willy-Brandt-Straße eine Kita einrichten. Die Pläne dazu bestehen schon lange. Noch gehöre die Immobilie aber dem Land, sagte Baudezernent Frank Oltersdorf.

Derzeit lasse der Eigentümer das Grundstück auf Kampfmittel absuchen. Bereits im Februar wurden dafür die Sträucher im Garten des Eckgrundstücks gekappt. Die Bausubstanz des Gründerzeithauses sei gut, sagte Stadtplanungschef Christian Kielczynski. Die Stadt rechnet mit einem weiter wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen. Gleich gegenüber der alten Wache werden ab Jahresende die ersten Familien in die neuen Wohnungen am Speicher ziehen. Die Wache wurde mit Inbetriebnahme der neuen Polizeiinspektion am Luisenhof vor zwei Jahren aufgegeben.