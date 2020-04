Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Bevor nach den leichten Lockerungen der Corona-Bestimmungen Händler ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen, sollten sie sich Gedanken darüber machen, wie sie den Schutz ihrer Kunden und Mitarbeiter am besten gewährleisten können. Das jedenfalls empfiehlt Oranienburgs Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn allen Einzelhändlern.

"Denn die Abstands- und Hygieneregelungen gelten ja nach wie vor weiter. Jeder Händler muss also weiterhin darauf achten, dass sie auch in seinem Geschäft gewahrt werden", sagt Wiesjahn. Da sei eine Plexiglasbarriere an der Kasse, wie sie in allen Super- und Baumärkten jetzt gang und gäbe ist, womöglich noch die kleinste Hürde, die es zu nehmen gilt. In einem Textilwarengeschäft mit Anprobemöglichkeitenmüssten eventuell ganz andere spezielle Vorkehrungen getroffen werden wie in einer Buchhandlung, gibt er zu bedenken.

Plexiglaswände an der Kasse, Desinfektionsmittel für Kunden und eine Zugangsregelung nur mit Einkaufswagen das gab es im Hammer-Fachmarkt an der Rungestraße schon, bevor das Geschäft wegen der Corona-Bestimmungen vor mehr als zwei Wochen schließen musste. "Das ist ganz und gar unverständlich", sagt Marktleiter Dirk Henke."Baumärkte dürfen öffnen, wir, die wir zu 90 Prozent auch Baumarktartikel wie Farben, Tapeten und Bodenbeläge anbieten, dürfen esnicht", ist Henke sauer auf diese Art von Wettbewerbsverzerrung.

Auch von der Neuregelung, dass ab 27. April Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen, wird der Hammer-Fachmarkt voraussichtlich nicht profitieren können. "Unsere Verkaufsfläche ist größer als 800 Quadratmeter. Wir könnten allerdings soviel absperren, dass wir die Obergrenze einhalten", sagt er.

Doch ob er damit Erfolg haben werde, zweifelt Henke inzwischen selber an. "Die Behörden vor Ort hätten sich von unseren Schutzmaßnahmen vorher vielleicht mal persönlich ein Bild machen sollen. Dann wären sie zu dem Schluss gekommen, dass wir den Schutz unserer Kunden und Beschäftigten schon vor dem Scharfstellen der Corona-Schraube besser geregelt hätten als es mancher Supermarkt inzwischen getan hat", sagt Henke, der seine 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste.