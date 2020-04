dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Schülervertreter kündigen weiteren Protest gegen die vom Senat beschlossenen Abiturprüfungen an. "Diese Entscheidung ist gesundheitsgefährdend und ungerecht", sagte Landesschülersprecher Miguel Góngora am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Senatorin muss zur Rechenschaft gezogen werden." Der Senat hat am Donnerstag auf Vorschlag von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) beschlossen, die Schulen ab dem 27. April schrittweise wieder zu öffnen und die Abiturprüfungen bereits eine Woche zuvor starten zu lassen. "Wenn keine Umentscheidung bis Montag erfolgt, werden wir weitere Schritte gegen ihre Entscheidung einleiten", kündigte Góngora an.

Es stehe noch nicht fest, für welche Form von Protest sich die Schüler entscheiden würden. "Demonstrationen sind nicht geplant", so der Sprecher des Landesschülerausschusses. Möglich sei zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler sich mit einem Protestschild vor ihrer Wohnung postierten, sagte Góngora.

Dem Regierenden Bürgermeister könne er nur sagen, dass Menschen wegen der Teilnahmen an den Prüfungen erkranken würden und Frau Scheeres die Verantwortung dafür trage. Außerdem rufe der Landesschülerausschuss alle Schüler dazu auf, rechtliche Schritte gegen die Senatorin einzuleiten, so der Schülersprecher. Der Landesschülerausschuss hatte bereits in den vergangenen Wochen gegen die Abiprüfungen mobil gemacht und unter anderem die Bildungssenatorin mit Protestmails "bombardiert".

