Ulrich Thiessen

Berlin (MOZ) Der Berliner Senat plant Geschäfte bis 800 Quadratmeter ab Mitte kommender Woche öffnen zu lassen. Das erklärte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag in Berlin.

Er betonte, dass es dazu eine Abstimmung mit Brandenburg gebe. Auch im Bildungsbereich gebe es Abstimmungen zwischen beiden Ländern, erklärte Bildungssenatorin Sandra Scheres (SPD). Für Berlin wurde verkündet, dass ab 27. April die zehnten Klassen mit dem Unterricht beginnen. Die Deutschprüfung in diesem Jahrgang soll in beiden Ländern auf Anfang Juni verschoben werden. Scheres betonte, dass in kleineren Gruppen beschult werden wird. Ab 4. Mai soll die sechste Klasse wieder beschult werden. Für die Notbetreuung in Grundschulen und Kitas sind vier Phasen ab dem 27. April geplant. So soll zunächst die Zweielternregel aufgehoben werden und die Kinder betreut werden, auch wenn nur ein Elternteil in systemrelevanten Berufen tätig ist. Auch die Kinder von Alleinerziehenden, von Lehrer und Erziehern werden dann wieder in Kitas und Schulen gehen. Später soll die Vorschulkinder wieder betreut werden und diejenigen, die sich in den Eingewöhungsphasen befinden.

Müller betonte, dass das Verbot von Großveranstaltungen je nach Bundesland unterschiedlich gehandhabt werden wird. Er rechnet damit, dass es Unterschiede zwischen Rockkonzerten und Kongressen bei entsprechenden Einhaltungen von Abstandsregln geben kann. Der Regierende Bürgermeister appellierte: vor dem 31. August sei nicht mit Lockerungen bei Großveranstaltungen zu rechnen, vielleicht werde dies bis in den Herbst hinein verlängert.

Auch der Zoo und der Berliner Tierpark werden mittelfristig wieder die Pforten öffnen – allerdings nicht die Tierhäuser.

Weiterhin verkündete Müller, dass auch für die Ausübung des Demonstrationsrechtes neue Regeln gefunden werden müssen. Herkömmliche Demonstrationszüge könne er sich in den nächsten Monaten nicht vorstellen. Aber andere Formen an Kundgebungen seien denkbar. Mittelfristig müsse auch über die Zulassung einzelner Sportarten geredet werden. Aber, so Müller, bei allen Lockerungen werde es in Kirchen, bei Demonstrationen, in Schulen oder beim Einkaufen immer noch Einschränkungen geben.

Bis zur nächsten Sitzung des Senats am Dienstag kommender Woche sollen noch Gespräche mit den Religionsgemeinschaften geben, wie die dort Lockerungen aussehen können.

