Neuruppin Polizisten wurden am Mittwochvormittag in die Neuruppiner Kommissionsstraße gerufen. Ein 33-jähriger Anwohner stand im Verdacht, in seiner Wohnung Betäubungsmittel und ein Messer zu haben.

Die Beamten stellten verschiedene Mengen an Amphetaminen, Haschisch und Kokain sicher. Außerdem fanden sie ein Beil und ein Klappmesser. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizisten nahmen den 33-Jährigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag.

Am Donnerstagmorgen wurde der Mann einem Richter im Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Neuruppiner kam in eine Justizvollzugsanstalt.