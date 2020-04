Potsdam (MOZ) Manche Gastronomen empfinden die künftigen Corona-Regeln als Albtraum, andere als Frechheit. Der Schock sitzt tief. Denn die Betriebe müssen sich in Sachen Wiedereröffnung noch für unbestimmte Zeit gedulden. Der Frust über diese pauschale Absage, die Millionen Beschäftigte in Deutschland in Perspektivlosigkeit lässt, ist verständlich. Im Vergleich mit den Geschäften wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Das ist falsch und sollte noch einmal überdacht werden.

In Gastronomie und Hotellerie ist es gut möglich, die Betriebe ab Mai schrittweise wieder an den Start zu bringen. Wenn ein Restaurant mit 90 Plätzen zunächst nur 30 anbietet oder bevorzugt Gäste im Freien begrüßt, hilft das dem Betreiber wirtschaftlich, und die Ansteckungsgefahr dürfte kaum höher sein als in einem größeren Geschäft. Natürlich ist darauf zu achten, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Hier sind die Ordnungsämter der Kommunen gefragt.

Auch aus Steuerzahler-Sicht ist es unverantwortlich, einer ganzen Branche in der Hauptsaison den Betrieb zu untersagen. Gerade die oft noch recht jungen Gastro-Betriebe in der Mark haben kaum finanzielle Polster. Für die vernichteten Existenzen muss am Ende die Allgemeinheit zahlen.