Wiesenburg Durch die Feuerwehr alarmiert, begaben sich Polizeikräfte der Inspektion Brandenburg am Mittwochabend gegen 18.41 Uhr nach Wieseburg/Mark in die Medewitzer Dorfstraße. Dort brannte ein massiver Schuppen. Beim Eintreffen stellten die Polizisten einen Brand im Dachstuhl eines Nebengelasses fest. Der eintreffenden Feuerwehr gelang es den Brand im Dachstuhl unter Kontrolle zu bekommen und zu löschen. Ein Traktor, der sich in dem Schuppen befand, wurde aufgrund einer robusten Betondecke, die den Dachstuhl von den unteren Räumlichkeiten trennt, nicht beschädigt. Weitere Gebäude wurden durch das Feuer nicht gefährdet. Ein technischer Defekt als Brandursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Kriminaltechniker wird am heutigen Tag am Brandort eingesetzt, um die Ursache des Feuers genau zu untersuchen.