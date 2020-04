Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als "unglaublich stabil" bezeichnete Kati Brand, Sprecherin am Klinikum in Markendorf, am Donnerstag die Lage in Frankfurt.

Am Klinikum sind nach wie vor drei Patienten in stationärer Behandlung, keiner von ihnen wird mehr auf der Intensivstation behandelt.

Insgesamt blieb es am Donnerstag bis 15 Uhr bei 22 laborbestätigten Corona-Fällen in der Oderstadt. In häuslicher Isolation sind 28 Menschen, fünf weniger als noch am Mittwoch.

Diese Verdachtsfälle, so Stadtsprecher Uwe Meier, verbleiben 14 Tage in Isolation. Bleiben sie in dieser Zeit ohne Symptome, wird die häusliche Isolation aufgehoben.

Unter den 22 Corona-Fällen ist eine weitere Person, die nun als genesen gilt. Das macht insgesamt sechs Genesene.

In Brandenburg stieg die Zahl der Infizierten um 108 auf 2058.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin