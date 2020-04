Nur noch in eine Richtung geht es aus der Poststraße in Falkensee und zwar in Richtung Rathaus die Bahnhofstraße hinauf. © Foto: Sandra Euent

Wer aus dem Fußgängertunnel am Bahnhof Falkensee auf die Nordseite der Stadt kommt, der steht direkt an der Baustelle des neuen Kreisverkehrs. © Foto: Sandra Euent

Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) So sieht es aus, wenn man aus dem Fußgängertunnel am Falkenseer Bahnhof auf die Nordseite kommt. Baustelle wohin das Auge blickt. Anfang der Woche haben die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr an der Kreuzung Poststraße und Bahnhofstraße begonnen.

Bis Ende August soll der erste Bauabschnitt fertig gestellt werden. Bis dahin ist der Tunnel gesperrt und Autos können die Poststraße nur in Richtung Bahnhofstraße verlassen. In der Bahnhofstraße ist die Fahrt in Richtung Süden an der Einfahrt zum Einkaufszentrum Akazienhof zu Ende. Hier wurde eine Ampel eingerichtet, um den Verkehr zu regeln. Auch die Fußgänger müssen sich an die neuen Wege innerhalb der Absperrungen gewöhnen.