Anett Zimmermann

Seelow/Strausberg (MOZ) Der Landkreis Märkisch-Oderland verzeichnet am Donnerstag einen zweiten Covid-19-Todesfall.

Dabei handelt es sich um einen 83-Jährigen, der altersbedingt zur Corona-Risikogruppe gehört, teilte der Landkreis mit. Der Mann sei im Zuge des jetzt üblichen Patienten-Screenings im Krankenhaus Strausberg positiv auf das Virus getestet worden. Er hatte keine typischen Symptome geäußert, die auf die neuartige Lungenerkrankung schließen ließ, hieß es weiter. Landrat Gernot Schmidt und der Katastrophenschutzstab des Kreises sprechen den Angehörigen ihr Mitgefühl und Beileid aus. Am 2. April war bereits ein 85-Jähriger dem Virus im Strausberger Krankenhaus erlegen.

Angela Krug, Geschäftsführerin der Krankenhaus MOL GmbH, hatte am Mittwoch im Katastrophenschutzstab berichtet, dass Covid-19-Erkrankte, die beatmet werden müssen, nach bisherigen Erfahrungen mehrere Tage an den Geräten bleiben müssen. Aufgenommen werden diese Patienten zurzeit nur am Strausberger Standort der Krankenhaus MOL GmbH und in der Immanuel Klinik Rüdersdorf. Das sei mit dem Rettungsdienst so abgestimmt. Der Desinfektionsaufwand für das jeweilige Fahrzeug sei nicht zu unterschätzen, so Angela Krug. "Wir versuchen, unnötige Transporte zu vermeiden", erläuterte sie mit Blick auf den Standort Wriezen. Dennoch sei nicht ausgeschlossen, dass auch dort zufällig Verdachtsfälle auftreten. "Diese Patienten werden dann erst einmal isoliert und getestet."

Im Landkreis gibt es aktuell 148 bestätigte Covid-19 Fälle, drei mehr als am Vortag.

