Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Rund 200 Bewohner des Asylbewerberheimes Stolpe-Süd sowie Mitarbeiter des Reinigungsdienstes und des Wachschutzes müssen sich am Freitag einem Coronatest unterziehen. Zwei Wohnblöcke des Gemeinschaftsunterkunft wurden am Donnerstag unter Quarantäne gestellt.

Nach Angaben der Kreisverwaltung einigte sich der Krisenstab des Landkreises auf die Maßnahme, nachdem ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma positiv auf des neuartige Corona-Virus getestet worden war. Der Mann soll in zwei der insgesamt sechs Häuser des Asylheimes mit mehreren Menschen Kontakt gehabt haben.

"Der Landkreis Oberhavel fühlt sich dem Schutz der Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft besonders verpflichtet", erklärte Sozialdezernent Matthias Kahl am Donnerstagabend in Oranienburg.Das Gremium habe deshalb zentrale Maßnahmen festgelegt, "um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den Gemeinschaftsunterkünften einzudämmen". Man folge dabei den den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, so Matthias Kahl, Dezernent für Arbeit und Soziales.

Die mehr als 200 betroffenen Bewohner und Mitarbeiter sollen sich bereits am Freitag einem Nasen-Rachen-Abstrich unterziehen. Die Testergebnisse werden für Anfang der kommenden Woche erwartet. "Bis dahin stehen auf Anordnung des Gesundheitsamtes die beiden betroffenen Häuser der Einrichtung unter Quarantäne. Für einen Transport aller betroffenen Personen zu den Abstrichstellen ist ebenso gesorgt wie für eine Versorgung und Betreuung der Bewohner", erklärte die Kreisverwaltung.

Insgesamt wurden bislang 168 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Davon befinden sich 58 Personen in häuslicher Quarantäne, neun Personen müssen stationär behandelt werden. Fünf Personen sind verstorben. 96 Personen sind bereits geheilt. Entsprechend gibt es aktuell 67 Covid-19-Erkrankte im Landkreis. Erstmals seit Beginn der Covid-19-Pandemie sind damit in Oberhavel mehr Personen geheilt als erkrankt.

1 001 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 189 Personen steht das Testergebnis noch aus. Außerdem wurden 688 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Covid-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Oranienburg (31), Hohen Neuendorf (28), Hennigsdorf (26), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (17), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (8), Birkenwerder (6), Löwenberger Land (6), Leegebruch (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/Havel und Kremmen gibt es weiterhin keine gemeldeten Covid-19-Fälle.