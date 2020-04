Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Landtagsabgeordneten Heiner Klemp (Grüne) und Björn Lüttmann (SPD) drängen auf Einigkeit aller Verantwortungsträger bei der Neuplanung der Besucherführung zur Gedenkstätte Sachsenhausen. Wie berichtet, lehnt das Kulturministerium die von der Stadt gewünschte Übernahme der Planungsleitung ab. Das geht auf die Antwort auf eine kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Walter-Mundt (CDU) hervor.

"Wir sind uns einig darüber, dass dieser langwierige Prozess zäh, anstrengend und mitunter frustrierend ist. Doch es gilt nach wie vor, Brücken zu schlagen zwischen den Opferverbänden, der Gedenkstätte und ihren Gästen, den Anwohnerinnen und Anwohnern und den verschiedenen Verwaltungen", sagte Heiner Klemp. Dies könne nur funktionieren, wenn die Verantwortlichen auf den unterschiedlichen Ebenen – Stiftung, Stadt, Landkreis und Land – miteinander reden, um einen Weg zu finden, die Interessen unter einen Hut zu bringen. "Ich habe Zweifel, ob ein einseitiger Beschluss der Stadtverordnetenversammlung diesen Prozess voranbringen wird, wo doch Oranienburgs Bürgermeister Laesicke mit der Lösung des Problems bereits gescheitert ist", sagte Klemp. Er bezieht sich dabei auf den von der CDU-Abgeordneten Nicole Walter-Mundt angekündigten Antrag ihrer Fraktion. Darin wird die bereits einmal abgelehnte Forderung nach einer Verlegung des Reisebusparkplatzes wiederholt.

Baudezernent Frank Oltersdorf machte dagegen auf Nachfrage deutlich, dass die Kommunikation zwischen den Beteiligten offenbar nicht funktioniert. "Von der Beauftragung eines Planungsbüros habe ich zufällig erfahren", so Oltersdorf. Die Stadt hätte dem Büro gerne auch ihre Planungsziele mitgeteilt.

Dennoch rät auch der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann zur Gemeinsamkeit. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) habe bereits zugesagt, sich bei einem Vor-Ort-Termin selbst ein Bild von der Situation machen zu wollen. Das habe sie in einem Telefonat am Donnerstag bestätigt, sagte Lüttmann. "Sie möchte auf jeden Fall eine Lösung finden." Der Termin in Oranienburg sei nur wegen der Corona-Krise noch nicht zustande gekommen. "Mit unserer Ministerin haben wir eine starke Unterstützerin der Gedenkstätten", sagte Lüttmann. Manja Schüle habe sich in den Koalitionsverhandlungen erfolgreich für zusätzliche Gelder für Gedenkstätten eingesetzt. "Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit ihr zu einer guten Lösung kommen werden.", so Lüttmann