Covid-19-Fälle in Potsdam-Mittelmark steigen

Potsdam-Mittelmark (MOZ) Die Lungenkrankheit Covid-19 hat im Landkreis Potsdam-Mittelmark inzwischen 15 Personen das Leben gekostet. In den letzten 24 Stunden verstarb ein Bewohner der Gemeinde Groß Kreutz.

Insgesamt sind am Donnerstag, 16. April, 330 (+22 zum Vortag) Personen erkrankt. 70 (+7) der infizierten Personen werden bisher stationär, außerhalb von Potsdam-Mittelmark, betreut. Aktuell befinden sich 1zuswm 144 (+9) Personen in angeordnete häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist weiter angestiegen und beträgt 1.611 (Vortag 1.425) Personen. Davon wurden 247 (231 Vortag) negativ getestet. Die restlichen befinden sich noch in der Abklärung.

Das Städtische Klinikum Brandenburg hat die koordinierende Rolle für die Region Havelland-Fläming übernommen. Grund ist die Situation im Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam und seit dem gestrigen Tag im St. Josefs Krankenhaus in Potsdam. Dort werden keine Covid Patienten mehr aufgenommen. Alle anderen akuten Notfälle werden jedoch versorgt und nicht abgewiesen.Dem Netzwerk gehören alle in dem Bereich ansässigen Kliniken an, um sich kollegial und ressourcenorientiert abzustimmen.

