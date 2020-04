Das Gedenken in Zeiten von Corona vollzog sich am Donnerstag in Ravensbrück per Video-Aufnahme. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU, links) ehrte zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ die tausenden Opfer und richtete eine Botschaft an die Nachkommen. © Foto: Thomas Pilz