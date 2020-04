Ulrike Gawande

Temnitz (MOZ) Der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse rechnet wegen der Corona-Krise mit Mindereinnahmen in unbekannter Höhe für das Amt und die Gemeinden. Aber: "Maßnahmen für eine Haushaltssperre oder zur Haushaltssicherung sind derzeit nicht angezeigt." Vor allem bei Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuern werde es jedoch zu Rückgängen kommen. Zudem seien Stundungen von Mieten oder Grundsteuern zu erwarten, so Kresse, der deshalb einen Rettungsschirm des Landes für Städte und Gemeinden befürwortet.

Aktuell erwartet Kresse wegen der Lockerungen der Eindämmungsverordnung eine steigende Zahl von Anträgen auf Notbetreuung von Kita-Kindern. "Da eine Erweiterung der Berufsgruppen kurzfristig erwartet wird und derzeit eine steigende Anzahl an Anträgen beobachtet wird, ist auch in den kommenden Wochen von einem erhöhten Bedarf an Notbetreuungsplätzen auszugehen", so Kresse.

Deshalb sind ab Montag, 20. April, auch die Kitas in Werder und Dabergotz, die bis dato für die Notbetreuung geschlossen waren, wieder geöffnet. Somit bieten dann alle sechs Kitas eine solche Betreuung an. Anträge für einen der Plätze können im Amt abgegeben werden. "Diese werden dann nach den jeweils gültigen Bestimmungen beschieden", erklärt der Amtsdirektor "Bereits bewilligte Bescheide werden bis zum 30. April verlängert." Aktuell gibt es in Temnitz 68 bewilligte Plätze für die Notbetreuung. Doch bisher wurden lediglich 29 genutzt.

Ordnungsamt im Einsatz

Fortsetzen will Thomas Kresse vorerst bis zum 3. Mai auch den Einsatz des Ordnungsamtes, der an allen Wochentagen in Abstimmung mit der Polizei unterwegs war. "Wir führen die Kontrollen im Rahmen der Eindämmungsverordnung fort, können aber bisher feststellen, auch nach kurzer Auswertung mit der Polizei, dass sich die Temnitzer weitgehend in vorbildlicher Weise an die Regelungen halten", lobt der Amtsdirektor. "Das wünschen wir uns auch für die kommenden Wochen."

Aktuell laufen auch die Abstimmungen, unter welchen Bedingungen die Arbeit der politischen Gremien – sechs Gemeindevertretungen und der Amtsausschuss – wieder aufgenommen werden kann. "Es gibt derzeit eine Abfrage, die sich an die ehrenamtlichen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen richtet, ob, wann und wie die politischen Gremien wieder einsetzen können", so Kresse. Final soll dazu heute in einer Telefonkonferenz mit den Amtsinhabern beraten werden. "Es ist zu begrüßen, dass auch im Rahmen der Kommunalverfassung nun weitere Verfahren befristet ermöglicht werden sollen", freut sich der Temnitzer Amtsdirektor. "Die Frage, ob dazu die jeweiligen Hauptsatzungen zu ändern sind, bleibt abzuwarten."