MOZ

Ostprignitz-Ruppin Die Ostprignitz-Ruppiner-Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) geht ab Montag, 20. April, weitestgehend in den bereits veröffentlichten Schulfahrplan über. Einzelne Fahrten im Rahmen der Schülerbeförderung werden jedoch vorübergehend nicht angeboten, so ORP-Verkehrsplaner Tim Jurrmann. "Wir bitten alle Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über unseren Internetauftritt über bestehende und kommende Fahrplanänderungen zu informieren." Vereinzelte Streichungen von Fahrten würden dabei in den zur Verfügung gestellten Fahrplantabellen hervorgehoben. Ebenfalls ab 20. April ist auch die Mobilitätszentrale wieder von montags bis freitags von 6.30 bis 18 Uhr unter der Nummer 03391 400618 erreichbar. "Die Frist für telefonische Rufbusvoranmeldungen bleibt bei mindestens 60 Minuten bestehen. Fahrten vor 7.30 Uhr müssen am Vortag bis 18 Uhr angemeldet werden", so Jurrmann. Wegen der Corona-Pandemie wird der geplante Start für den saisonalen Bedienzeitraum vom 1. Mai zunächst auf den 1. Juni verschoben.

Weitere Informationen, auch zu Fahrtausfällen, auf www.orp-busse.de, unter 03391 400618 oder info@orp-busse.de.