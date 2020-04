Christian Heinig

Bernau (MOZ) Selbst Astrid Lindgren hätte diese Geschichte nicht besser schreiben können: Wie ihrem "Michel in der Suppenschüssel" ist es am Donnerstag einem dreijährigen Kniprs aus dem Bernauer Ortsteil Schönow gegangen. Er steckte mit seinem Kopf in einem Kochtopf fest – und kam nicht mehr heraus. Der Horror für alle Mütter und Väter dieser Welt.

Als sämtliche Befreiungsversuche der Eltern fehlschlugen, wählten sie den Notruf. Und die Rettungskräfte konnten helfen. In Zusammenarbeit mit der Bernauer Feuerwehr gelang es ihnen, den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien. "Die Ohren waren im Weg, aber mit ein bisschen Werkzeug ging es", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, der von einem absoluten ungewöhnlichen Einsatz sprach. "Da hat den Jungen wohl die Neugier gepackt – wie Kinder eben so sind", scherzte er. Dass das Ganze auch noch zur Mittagszeit passierte, passt perfekt ins Drehbuch.

Das Glück des Jungen: Er kam bei seiner unfreiwilligen Kochtopf-Begegnung mit dem Schrecken davon. "Er war nur ein bisschen aufgeregt, aber Lebensgefahr bestand nicht", sagte der Einsatzleiter, der mit sechs Feuerwehrkräften vor Ort war.