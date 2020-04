Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Nach der Ankündigung der Bundesregierung, einen Großteil der Beschränkungen wegen der Corona-Krise aufrecht zu erhalten, wird in Ostprignitz-Ruppin nun auf die neue, dann dritte Eindämmungsverordnung des Landes gewartet, die unter anderem die Wiederöffnung der Geschäfte und die Genehmigung von Veranstaltungen regelt. Der Erlass werde am Frreitag erwartet, damit er die bestehende Regelung, die bis 20. April gilt, ablösen kann, so der stellvertretende Landrat Werner Nüse. Der Landkreis werde keine eigene Verordnung erlassen, betonte er, sondern möglichst die Entscheidungen der Landesregierung mittragen. Zudem wird eine Abstimmung mit den Nachbar-Bundesländern wie Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern angestrebt, so Nüse. Er wünscht sich, dass so ein "reger Grenztourismus" verhindert wird. In den vergangenen Wochen hatten Einwohner aus Mecklenburg unter anderem die Baumärkte in Wittstock gestürmt. So etwas soll mit einer einheitlichen Regelung in Bezug auf die Geschäftswiederöffnungen verhindert werden. "Das muss harmonisch abgestimmt werden", so Nüse.

Insgesamt wurden im Landkreis bereits 967 auf das Coronavirus Sars-Cov-2 untersucht. 907 Tests fielen negativ aus, 39 positiv und bei 21 steht das Ergebnis noch aus. Bei drei weiteren Personen, die mit einer viralen Lungenentzündung in den Ruppiner Kliniken behandelt werden, wurden aufgrund der Befunde Covid-19-Infektionen diagnostiziert, berichtet Amtsärztin Dagmar Sissolak. Sechs Erkrankte werden stationär behandelt. Eine Person muss beatmet werden.

Dass kurz vor dem Ende der Beschränkungen noch keine Klarheit herrscht, was eine neue Regelung für Geschäfte bedeuten würde, wird in Neuruppin scharf kritisiert. "Ich kann meinen Mitarbeitern nicht sagen, was ab Montag ist", sagte Carlo Focke von der Neuruppiner Händlervereinigung "Wir die Innenstadt". Derzeit gehe man davon aus, ab Montag wieder öffnen zu dürfen.