Viola Petersson und Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Große Unsicherheit machte sich am Donnerstag im Barnim zu den schrittweisen Lockerungen der Eindämmungsregeln breit. Landrat Daniel Kurth (SPD) erwartet erst bis Freitagmittag die Verordnung des Landes Brandenburg. Fakt sei, dass ab dem 4. Mai der Schulbetrieb stufenweise aufgenommen werde. Zu Hygieneplänen erwartet der Barnim landeseinheitliche Vorgaben – mit Einbeziehen des Schulbusbetriebs. "Die schrittweise Öffnung von Einzelhandelsgeschäften ist aus meiner Sicht richtig und wichtig. Ob jedoch 800 oder vielleicht 400 Quadratmeter richtig oder falsch sind, möchte ich nicht kommentieren", so Kurth. Landeseinheitliches Vorgehen und Abstimmen mit dem Land Berlin seien da nötig. "Wenn wir uns an dieser Stelle einen Einkaufstourismus organisieren, waren alle bisherigen Maßnahmen umsonst", gibt Kurth zu bedenken. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sollen unabhängig von der Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen.

Ob und wenn ab wann die Stadtbibliothek wieder öffnen darf, ist am Donnerstag noch unklar. "Obgleich auf den ersten Blick nicht sichtbar, aber wir haben an einem normalen Tag 250 Besucher", sagt Leiterin Sabine Bolte. Bundesweit hätten öffentliche Bibliotheken im Jahr sogar mehr Gäste als die Fußballstadien. Deshalb gelte es, sorgsam Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, "um nicht überrannt zu werden und auch die Mitarbeiter zu schützen". Denkbar, so Bolte, wäre etwa, dass Leser per E-Mail ihre Bestellung aufgeben. "Wir packen dann Tüten, und die Leser erhalten eine Ausgabe-Zeit." Einstweilen laufe der Betrieb vor allem per Onleihe. So ist es auch in der Hochschulbibliothek. Die HNE wartet laut Sprecherin Annika Bischof auf die Weisungen aus dem Brandenburger Forschungsministerium. Wann sich die Hochschule auf den Präsenzbetrieb einstellen kann, sei aktuell unklar.

Enttäuschter Zoodirektor

"Leider nein. Wir dürfen noch nicht öffnen", bedauert Zoo-Chef Bernd Hensch. Er hatte sich am Mittwoch gefreut, als die Vorschläge des Bundeskabinetts medial die Runde machten und sich das Öffnen der Tiergärten unter den Lockerungen befand. Im Gespräch mit dem Landrat habe er am Abend dann erfahren, dass die Zoos wohl nicht mehrheitsfähig gewesen seien. "Ich hoffe jetzt auf den 4. Mai", so Hensch, dessen Mannschaft startklar wäre. "Hier passiert zudem jeden Tag etwas. Gerade wurden 15 kleine Wildschweine geboren, zwei Adler sind geschlüpft."

Welche Auswirkungen es auf die Barnimer Busgesellschaft gibt, das kann Geschäftsführer Frank Wruck noch nicht im Detail sagen. Bis Sonntag fahre man nach dem "Ferienfahrplan". Er gehe davon aus, dass diese Regelung auch für die kommenden zwei Wochen gelten werde. Die Abstimmungen mit den Aufgabenträgern, den Landkreisen Barnim und MOL, laufen noch. Feststehe unterdessen, dass die BBG am Montag das Kundencenter in Eberswalde am Markt wieder öffnet, sodass Passagiere Tickets kaufen können.

Viele Geschäftsleute in Eberswalde gehen davon aus, am Montag wieder die Türen aufsperren zu dürfen. Dana Kasch vom Modegeschäft Kokada etwa bereitet sich mit selbst gefertigten Masken vor. Benachbarte Händler markieren den Zwei-Meter-Sicherheitsabstand, sperren Verweilzonen. Davon, dass die Kunden sofort wieder strömen, damit rechnet niemand. Andererseits zählt für viele fast jeder Tag, ist immer wieder zu hören. Dass Brandenburg erst heute entscheidet und wahrscheinlich erst am 27. April die kleinen Läden öffnet, hat sich nicht herumgesprochen.

Ratlosigkeit herrscht derzeit auch im Eberswalder Rathaus. Die Verwaltungsspitze wartet auf klare Ansagen aus Potsdam und dem Landratsamt. Für Montag sei ein Treffen mit Landrat, Umweltminister und den Fraktionsspitzen geplant, heißt es.

Die Wohnungsgesellschaft WHG will indes am 22. April wieder zu einem kleinen Stück Normalität zurückkehren. Sie öffnet schrittweise die Geschäftsstellen. Freilich unter strengen Hygieneauflagen. Die helfen den Gewerkschaftern nicht weiter, die alle 1.-Mai-Kundgebungen absagen müssen. Das bestätigt Evelyn Berger, die DGB-Regionsgeschäftsführerin.

Ersatzteile fehlen

In Wirtschaftsbetrieben wird es oftmals eng. So arbeitet der Schienenfahrzeugbau Wittenberge im Eberswalder Werk noch voll weiter. Langsam gehen dem Betrieb aber die Ersatzteile aus, weil viele kleinere Zulieferfirmen fehlen. Sprecherin Longina Hessel: "Es kommt zu längeren Lieferzeiten."