Jürgen Liebezeit

S-Bahn-Gemeinden (Heike Weißapfel) Politische Sitzungen dürfen trotz Corona-Krise stattfinden – natürlich unter der Voraussetzung, dass die Kommunalpolitiker Abstand wahren können. In Hohen Neuendorf ist der neue Rathaussaal groß genug für Fachausschussmitglieder und sachkundige Einwohner sowie die 32 Stadtverordneten plus Bürgermeister. Am 5. Mai wird der Hauptausschuss erstmals wieder zusammenkommen. Allerdings bleibt bei auseinandergezogenen Tischen wenig Platz für die Zuschauer. Öffentlich sind die Sitzungen trotzdem, auch wenn nur wenige dabei sein oder durch die geöffnete Tür lauschen können.

Hohen Neuendorfs Stadtverordnetenversammlungen können schon seit einiger Zeit im Live-Stream am heimischen Rechner mitverfolgt werden. Ob dies künftig auch bei den Fachausschüssen möglich sein wird, werde gerade geprüft, so Stadtsprecherin Ariane Fäscher.

Vor größeren Problemen steht die Gemeinde Mühlenbecker Land. "Unsere Homepage wird von einer externen Firma organisiert", sagt Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD). Seine Fachleute aus dem Rathaus beraten jetzt mit Hochdruck mit der Firma, wie die Live-Übertragung einer virtuellen Gemeindevertretersitzung auf der Homepage organisiert werden kann. "Das geht aber nicht auf die Schnelle."

Deshalb ist für den 4. Mai zunächst eine nichtöffentliche Sitzung der Gemeindevertreter im Schildower Bürgersaal geplant, um wichtige Themen zu besprechen, notwendige Beschlüsse zu fassen und das weitere Vorgehen zu erörtern. Die Gemeindevertreter sind alle mit internetfähigen Geräten ausgestattet, da auf lokalpolitischer Ebene schon lange papierlos gearbeitet wird. Smaldino geht davon aus, dass die Juni-Sitzung des Lokalparlaments dann online stattfinden wird.

Birkenwerder ist da etwas schneller. Bereits am Donnerstagabend fand ein interner Video-Workshop zum geplanten Neubau einer Kita an der Geschwister-Scholl-Straße statt. Die Gemeindevertreter haben Änderungswünsche zum ersten Entwurf. Neben Lokalpolitikern nehmen auch Planer und Verwaltungsmitarbeiter an der Konferenz teil. Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) kann sich vorstellen, nach diesem Muster eine Ausschusssitzung oder eine Gemeindevertretertagung durchzuführen. Allerdings gibt es dabei ein Problem: Der Gemeindevertreter Klaus-Günther Schnur (Feuerwehrtreff) verfügt nicht über einen Internetzugang. Er ist im Ort der einzige Gemeindevertreter, der noch alle ausgedruckten Unterlagen per Post zugeschickt bekommt. "Notfalls muss Herr Schnur dann ins Rathaus kommen", schlägt Zimniok vor. Im Ratssaal würden neben Schnur im vorgeschriebenen Abstand auch die Protokollantin und der Bürgermeister sowie eventuell Verwaltungsmitarbeiter sitzen. "Vielleicht ist auch noch Gemeindevorsteherin Katrin Gehring präsent. Aber sie könnte die Sitzung auch von zu Hause aus leiten", so der Bürgermeister.

In Glienicke ist für kommenden Mittwoch, 22. April, eine Haupt- und Finanzausschusssitzung in der Mensa angesetzt. Die Gemeindevertreter tagen am 5. Mai in der Turnhalle, weil dort mehr Platz ist als in der Mensa. Online-Sitzungen könnten auch in Glienicke kompliziert zu gestalten sein. Ein Mitglied der SPD-Fraktion hat keine Kamera an seinem Rechner. Es werde aber geprüft, ob in naher Zukunft die Übertragung im Live-Streaming möglich sein wird, sagte Arne Färber. Die technischen Voraussetzungen seien noch nicht geschaffen.