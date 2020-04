MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ)

Der Brandenburgische Kunstpreis wird verliehen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Das Märkische Medienhaus und die Stiftung Schloss Neuhardenberg möchten trotz der ungewissen Umstände an Ausstellung und Preisverleihung festhalten. Am 25. Juni werden neben den Preisträgern des Jahres 2020 auch die Nachwuchspreisträge-rin und der Lebenswerk-Preisträger des Ministerpräsidenten bekannt gegeben. Die Preisverleihung und – je nach Vorgaben – die Ausstellungseröffnung ist für den 2. August in Neuhardenberg geplant.

Jazz in E

Das viertägige Jazzfestival in Eberswalde, das traditionell am Himmelfahrtswochenende stattfindet, wird in den Herbst verschoben. Vom 6. bis 8. November soll die Konzertreihe mit gestrafftem Zeitplan am bekannten Ort stattfinden, also im Paul-Wunderlich-Haus der Kreisverwaltung des Barnim. Thematisch bleibt es wie vorgesehen: "Eisen. Stein" lautet in diesem Jahr das Motto. Bereits gebuchte Künstler wie Été Large und Mira Lu Kovacs konnten ihren Auftritt vom Mai in den November verlegen.

Berliner Rundfunk Open Air

Das für 6. Juni in der Parkbühne Wuhlheide geplante Sommerfest, bei dem unter anderen Tony Hedley, Robin Beck, Peter Heppner, Sydney Youngblood und die Hermes House Band hätten auftreten sollen, fällt aus. Die Party wird 2021 nachgeholt.

Schlagerhammer Hoppegarten

Auch der für den 11. Juli auf der Rennbahn Hoppegarten geplante radio B2 Schlagerhammer wird abgesagt, so der Sprecher des Senders, Heiner Harke. "Wir suchen nach einem Nachholtermin", sagte Harke. "Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit." Der Veranstalter, die Schlagerhammer GmbH, bedauere die Absage, zumal die Vorbereitungen bereits seit September liefen. Auftreten sollten unter anderem Feuerherz, Frank Schöbel, Inka Bause, Jay Khan, Laura Wilde, Mitch Keller, Münchener Freiheit, Normen Langen, Roberto Blanco, Ross Antony, Ute Freudenberg, Vincent Gross, Wolfgang Lippert und Wolfgang Ziegler.

Max Giesinger in Birkenwerder

Auch das im Sommer in Birkenwerder geplante Open-Air-Konzert mit Max Giesinger findet nicht statt. Ursprünglich wollte der Sänger am 15. August vor mehr als 2000 Zuschauern auftreten. "Selbstverständlich wird der Auftritt von Max Giesinger nicht abgesagt, sondern nur verlegt", so Veranstalter Thomas Alisch. Konkretes werde es in etwa zwei Wochen geben.