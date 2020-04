dpa

Berlin In einem Seniorenheim in der Berliner Gropiusstadt ermittelt eine Mordkommission, nachdem dort am frühen Donnerstagmorgen der leblose Körper einer 75-Jährigen entdeckt wurde.

Ein Tötungsdelikt könne aufgrund der Auffindesituation nicht ausgeschlossen werden, hieß es in einer Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft. Pflegekräfte hatten die Tote gegen 5.45 Uhr in ihrem Zimmer in der Wutzkyallee entdeckt.