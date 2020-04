Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Schon als kleiner Junge wusste er, dass man für das, was man haben will, etwas tun muss. Daran hält er fest, bis heute: Dustin Baranowski, 28 Jahre, Jungunternehmer, Pandemie-Opfer, obwohl nicht infiziert.

Im Januar wagt er den Schritt in die Selbstständigkeit, erfüllt sich einen Traum, indem er eine Cocktailbar in Frankfurt eröffnete. "Den Drang mich selbstständig zu machen, hatte ich schon eine Weile", erzählt der junge Mann. "Ich habe schon mal in einer Bar gearbeitet und das gefiel mir." Dann sei ein Objekt frei gewesen und er habe losgelegt. Sechs Wochen später das Aus – wegen der Pandemie.

Viel Freizeit, kein Geld

Das bedeutete zunächst viel Zeit, kein Geld, nichts zu tun. Dann las Dustin Baranowski einen Beitrag über die Tafeln: "Ich fand das sehr interessant und dachte mir, zuhause bleiben bringt auch nichts." Also habe er eine E-Mail geschrieben und angefragt, ob Leute zum Helfen gesucht würden: "Dann ging es sehr schnell, Anfang April habe ich bei der Beeskower Tafel angefangen, ehrenamtlich."

Die Tafel Beeskow, die von der Gesellschaft für Arbeit und Soziales e.V. (Gefas) an der Radinkendorfer Straße betrieben wird, zählt etwa 1000 registrierte Kunden, die sich mit dem Zukauf von günstigen Lebensmitteln, Drogerieartikeln, aber auch Blumen und Büchern das Leben ein wenig angenehmer gestalten.

Dustin Baranowski holt Waren ab für die Tafel, bestückt die Verkaufsräume und sortiert die Produkte in die Regale. "Es ist eine überschaubares Arbeitsgebiet", sagt der 28-Jährige, "aber ich staune über das große Sortiment. Die Tafel ist teilweise besser aufgestellt als ein Supermarkt." Inzwischen hat er sich gut in das Team integriert: "Das ist eine interessante Institution und es gefällt mir gut hier." Und er staunt, dass so viele Leute ihre Freizeit opfern, um anderen Menschen zu helfen. Der Jungunternehmer kommt aus dem Einzelhandel, kann sich daher gut einbringen.

Über seine Antwort auf die Frage, wie er selbst ohne Einkommen über die Runden kommt, denkt er einen Augenblick nach. Doch dann erzählt Baranowski: "Ich habe einen Antrag auf Soforthilfe gestellt, um Geld für die nächsten drei Monate zu bekommen." Da er jedoch mit 450-Euro-Kräften arbeitet, erhalte er nur den Mindestsatz. Im Augenblick lebt er von Hartz IV. "Mir ist es unangenehm, dass ich staatliche Hilfen in Anspruch nehmen muss", erklärt der Jungunternehmer. "Deshalb hoffe ich, dass es bald weitergeht."

Finanziell zurück nehmen

Der junge Mann kommt gut mit dem wenigen Geld aus: "Ich habe ja erst Ende Januar meine Bar eröffnet und noch nicht viel verdient." Er könne sich gut zurücknehmen. "Ich glaube einfach, dass, wenn man Arbeiten geht und mehr Geld verdient, auch mehr ausgibt", so Baranowski. Aber auch für Sachen, die eigentlich nicht zwangsläufig gebraucht würden.

Das brachte den 28-Jährigen auf eine Idee: "Wenn ich meine Cocktailbar endlich wieder öffnen kann, will ich versuchen, parallel bei der Tafel weiterzuarbeiten und so zu unterstützen." Von den Arbeitszeiten passe das ganz gut. "In der Bar läuft das Geschäft nachts, bei der Tafel tagsüber." Auch sei die Beschäftigung für die Tafel, bei der er Bedürftige unterstützt, das Gegenteil zu dem, was er sonst mache. "Auf jeden Fall werde ich den Spagat versuchen und hoffe, dass ich durchhalte", so Dustin Baranowski.