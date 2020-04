Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Christian Dittmann (33) ist einer von denen, die dafür sorgen, dass unser Leben auch jetzt täglich normal weiterläuft. Er ist Abwassertechniker bei der ZOWA, dem Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung. Seit zwei Jahren arbeitet er im Schwedter Klärwerk. Mit seinen Kollegen sorgt er dafür, dass allein in der Oderstadt täglich 4000 Kubikmeter Abwasser geklärt werden.

Das ist ziemlich nützlicher Umweltschutz, den er da mit seinen elf Kollegen jeden Tag für uns alle praktiziert. Ohne sie wären unsere Gewässer schmutzig. "Wir sorgen dafür, dass alles Abwasser geklärt wird und sauber in die Vorfluter geht", erklärt Dittmann. In Schwedt zum Beispiel fließt das geklärte Wasser aus dem Klärwerk in den Kanal, in Gartz in die Oder, in Passow in die Welse.

Viele Funktionen im Klärwerk steuern schon Computer und Programme. Aber ohne Leute wie Christian Dittmann geht es längst noch nicht. Dreimal pro Woche ist der Abwassertechniker unterwegs zu den Außenanlagen in Passow, Casekow und Gartz, um Proben zu nehmen, das Abwasser zu analysieren, zu kontrollieren, ob im Klärwerk vor Ort die Grenzwerte unter anderem für Stickstoffe und Phosphat eingehalten werden. "Wir überwachen schon fast alles mit Rechnern, aber ohne die Stichproben von Hand geht es nicht. Wir sorgen dafür, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Dafür sorgen wir auch mit unseren Tests. Je nach Ergebnis der Messungen fahren wir die Kläranlagen."

Dienstags und donnerstags schweißt der Abwassertechniker Rohre, tauscht Pumpen oder baut an den Anlagen. "Ich bin Handwerker, ich bin gern draußen", sagt Dittmann. Hat das Coronavirus die Arbeit im Klärwerk verändert? "Wir haben die Mannschaft in zwei Gruppen geteilt", beschreibt Christian Dittmann die Lage, "damit im Krankheitsfall nicht alle auf einmal ausfallen. Das Klärwerk muss einfach laufen. Deshalb ist stets eine Gruppe im Dienst, die andere in Bereitschaft für den Notfall. Bei uns galten schon immer strenge Hygienevorschriften. Da müssen wir uns nicht groß umstellen. Wir gehen durch Stiefelwäsche, desinfizieren unsere Hände und halten jetzt einfach mehr Abstand zueinander."

Helden des Alltags

Wer sind für Christina Dittmann derzeit die Helden des Alltags? "Ärzte, Schwestern, Pflegerinnen, Verkäuferinnen und Lkw-Fahrer, Müllmänner auf jeden Fall. Aber auch meine Kollegen, die zuverlässig dafür sorgen, dass wir nicht in Fäkalien ertrinken und die Grundversorgung mit Trinkwasser wie gewohnt funktioniert. Natürlich auch die Frauen und Männer, die still und zuverlässig dafür sorgen, dass wir jeden Tag Strom und Gas haben, dass unser Leben weitergeht."

Wenn sein Tagwerk getan ist, dann kümmert sich Christian Dittmann um seine Familie, seine Frau und seine drei kleinen Töchter und wann immer Zeit bleibt um sein Hobby: Mopeds, Motorräder, Autos – alles made in GDR. Er fährt gern mit seinem Oldtimer, einem 311er Wartburg durch die Uckermark.