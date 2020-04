330 Covid-19 Fälle in Potsdam Mittelmark

BRAWO

Mittelmark Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind inzwischen 330 (+ 22 zum Vortag) Personen am Corona-Virus erkrankt. Weiterhin sind die meisten Fälle (86) in Werder (Havel) sowie in Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf, Michendorf, Schwielowsee, Nuthetalund Kloster Lehnin zu verzeichnen. 70 (+7) der infizierten Personen werden bisher stationär (außerhalb von Potsdam-Mittelmark) betreut. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis hat sich gegenüber gestern erneutum 1 Person erhöht. Der Erkrankung sind 6 Menschen aus Werder (Havel), 2 aus Beelitz und 2 aus Bad Belzig, und jeweils einer aus Kloster Lehnin, Kleinmachnow, dem Amt Brück/Mark, dem Amt Niemegk und neu der Gemeinde Groß Kreutz erlegen.

Aktuell befinden sich 144 (Vortag: 135) Personen in (angeordneter) häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist weiter angestiegen und beträgt 1.611 (Vortag 1.425) Personen, davon wurden 247 (231 Vortag) negativ getestet und die restlichen befinden sich noch in der Abklärung.

Der Landrat hat die BürgermeisterInnen und Amtsdirektoren förmlich um Amtshilfe bei der Kontrolle von Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung gebeten. Wie bereits am Osterwochenende wird auch kommendes Wochenende die Einhaltung der Eindämmungsverordnung (u.a. öffentliche Plätze, Ausflugsziele, Einkaufsmöglichkeiten, Supermärkte) kontrolliert werden.

Verstärkung erhält die Kreisverwaltung bisher aus 5 Kommunen (Werder (Havel), Nuthetal, Amt Brück, Amt Ziesar und Stadt Treuenbrietzen), die den Landkreis bei Kontrollen zur Einhaltung der Quarantäneanordnungen unterstützen werden.

Alle Kontrolleure können sich ausweisen und sind mit entsprechenden Westen und/oder Fahrzeugen erkennbar ausgestattet.